رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم عدد من خريجي التربية النوعية المتميزين

قامت كلية التربية النوعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تحت رعاية ومشاركة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابو والي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على ابو شوشة نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية، وبتنفيذ الدكتور عبير بدير الاستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، بتنظيم حفلا بقاعة السينمار بالكلية لتكريم المتميزين من خريجي الكلية على مدار تاريخ دفع التخرج منذُ دفعة عام 1995 وهي اول دفع تتخرج من الكلية .

> وقام الدكتور ماجد القمري بتكريم كل من مصطفى عبد المجيد مخلوف الصحفى بقسم الحوادث بجريدة المصرى اليوم والحاصل على الماجستير من جامعة عين شمس وخريج شعبة الصحافة بقسم الاعلام بالكلية دفعة 2004 ومحمد رفعت نصار الصحفى بجريدة الشروق المصرية وخريج قسم الاعلام شعبة صحافة بالكلية عام 2004 والحاصل على افضل تحقيق صحفى عن حياة الصيادين بمسابقة معهد التنوع الاعلامى الانجليزى، وريهام مصطفى عيسى خريجة دفعة 2003 قسم تكنزولوجيا التعليم والحاصلة على التكتوراة عام 2014 من جامعة القاهرة وحلمى ابو موتة خريج دفعة 1995 قسم تكنولوجيا التعليم والحاصل على الدكتوراة عام 2008 ويعمل استاذ مساعد بكلية الملك عبد العزيز السعود ، واميرة مصطفى خريجة قسم الاعلام دفعة 2004 والحاصلة على الدكتوراة من جامعة عين شمس ، ومحمد المرادنى خريج دفعة 1995 قسم تكتولوجيا والحاصل على الدكتوراة ويعمل واستاذ مساعد بجامعة قناة السويس

> وقال الدكتور ماجد القمرىة خلال كلمتة عقب تكريم خريجى الكلية ان جامعة كفر الشيخ كانت حلما بعيد المنال ولكنة اصبح حقيقة وكليات الطب والمستشفى الجامعى كانت خيال واصبح واقع وسيتم افتتاح المستشفى الجامعى التى سوف تكون الاحسن على مستوى الشرق الاوسط من حيث الخدمات والرعاية والاجهزة والامكانيات وسوف يتم بها عمل زراعة عمليات الكبد بمواصفات عالمية .

> وأشار أنة تم التعاقد مع خبراء زراعة الكبد بالمنصورة والمنوفية وعدد من دول العالم .

> وأاشار أن المستشفى الجامعى بها احدث الاجهزة العالمية وغرف العمليات بمواصفاتها الامريكية والاوربية .

> وأكد ان خريجى كليات التربية النوعية هم من يخلقون فرص العمل ويبحثون عنها ولا ينتظروها وهم من يصنعوها لذلك هم متميزون .

> وأشار اتمنى ان تقعل رابطة الخريجين الى نقابة وانا سوف اقدم الدعم الكامل لها واتمنى لهم التوفيق دائما .

> وقام رئيس الجامعة بتوفير اتوبيس للخريجين الذين حضروا ، وقاموا بزيارة المستشفى الجامعى والمنشأة الجديدة تحت الانشاء .