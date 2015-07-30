بالصور.. مسئول صيني رفيع : «حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 500 مليون دولار أمريكى»

قال يو هنجيان نائب رئيس جمعية الشعب الصينى من أجل السلام ونزع السلاح أن الرئيس الصينى سيوفد مبعوثين كبار لحضور حفل افتتاح محور قناة السويس الجديدة المقرر يوم 6 أغسطس القادم.

وأشار يو هنجيان خلال لقائه بمحافظ الأقصر محمد بدر علي هامش زيارته للمدينة علي رأس وفد رفيع المستوي اليوم الخميس إلي عمق العلاقات المصرية الصينية مشيراً أن إلى أن الزيارة المزمعة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين ستوافق الذكرى السبعين لانتصار الشعب الصينى على الفاشية.

وأشاد رئيس الوفد الصينى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين خلال العام الماضى ، مؤكداً أن البلدين سيحققان انجازات كبيرة على مستوى كافة المجالات وستكون العلاقة بين البلدين نموذج يحتذى به فى العالم كله.

ولفت رئيس الوفد الصيني إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر تجاوزت 500 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى تزايد أعداد السياح الصينيين الوافدين لمصر.

وناقش محافظ الأقصر محمد بدر مع الوفد الصيني عمق العلاقات المصرية – الصينية بحضور اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر ، واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق أوضح محافظ الأقصر أن مشروع قناة السويس يعتبر تجربة مصرية رائدة فى مجال التنمية.

كما رحب “بدر” بزيارة الوفد الصينى معرباً عن رغبته فى تزايد أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ، موضحاً أن الشعب الأقصرى يرحب بزيارة السائح الصينى لمصر ، مشيرا إلي أنه يتمنى وجود رحلات طيران شارتر من بعض المدن الصينية إلى الأقصر خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن الوفد الصينى قام صباح اليوم بزيارة عدد من المناطق الأثرية، وعبر الجميع عن انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وأشادوا باستقرار الحالة الأمنية بالمدينة .