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وفاء عكة : « توحد الوطن العربي يغضب أمريكا وحاشيتها »

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وفاء عكة : « توحد الوطن العربي يغضب أمريكا وحاشيتها » وفاء عكة : « توحد الوطن العربي يغضب أمريكا وحاشيتها »

30 يوليو 2015 | 9:36 مساءً

وفاء عكة

أشادت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي للائتلاف “نداء ”، بكلمة الرئيس عبدالفتاح ، خلال مشاركته في تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، والتي أكد فيها علي وحدة الأمن القومي العربي، وأن مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي.
> وقالت وفاء عكة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي علي ذلك جاء نتيجة محاولات بعض الدول بإطلاق شائعات بتوتر العلاقات بين مصر والسعودية باستخدام قنواتهم الإعلامية الموجهة والتي تريد إنهيار الوطن العربي من جديد بعد توحده تحت رايه واحدة.
> وأكدت وفاء عكة، أن توحد الوطن العربي، وتشكيل القوة العربية العسكرية المشتركة أغضب بعض الدول التي سعت إلي تفكيكه وإنهياره، موضحة أن توحد العرب هي رسالة يخشاه الدول الصهيوأمريكة والدول التي ترتع في متاع أمريكا ونعيمها.
> وأثنت وفاء عكة، علي تأكيد السيسي باتمام وتشكيل البرلمان بنهاية العام الجاري، لإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وتحقيق آمال الشعب المصري.

2015-07-30

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