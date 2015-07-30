صندوق النقد الدولى يقدم مساعدة عاجلة للعراق فى مواجهة "داعش"

قدم صندوق النقد الدولى مساعدة عاجلة إلى العراق بقيمة 1,2 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من هجوم تنظيم داعش المتطرف وتدهور اسعار النفط.

وقال الصندوق فى بيان، إن هذا القرض الذى سيسدد فورا من شانه مساعدة العراق فى مواجهة هذه "الصدمة المزدوجة" التى تعرضت لها موازنة الدولة العراقية وتسببت بخفض احتياطها النقدي.

وكتب متسوهيرو فوروساوا احد المديرين المساعدين للمؤسسة الدولية فى البيان ان "الصدمة المزدوجة لهجوم داعش وتدهور اسعار النفط العالمية فاقمت عجز الدولة فى شكل خطير وتسببت بخفض احتياطاتها الدولية".

وأكد الصندوق أن هذه المساعدة ستتيح للعراق مواجهة "الحاجات الملحة" لتمويل البلاد.

وكان الصندوق منح العراق فى 2010 خطا ائتمانيا بقيمة 3,5 مليارات دولار انتهى فى بداية 2013.