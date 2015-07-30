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المقاومة الشعبية فى اليمن تحرر منطقة العلم بمحافظة عدن

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المقاومة الشعبية فى اليمن تحرر منطقة العلم بمحافظة عدن المقاومة الشعبية فى اليمن تحرر منطقة العلم بمحافظة عدن
سيطرت المقاومة الشعبية فى محافظة أبين جنوب اليمن على منطقة العلم عند المدخل الشرقى لمحافظة عدن بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين ، والرئيس السابق على عبد الله صالح.

وقالت مصادر فى المقاومة لصحيفة "عدن الغد" الالكترونية اليوم الخميس، إن هدفها التالى هو قطع طريق الإمدادات للحوثيين الذى يصل بين العلم ومنطقة الحسينى بمحافظة لحج شمال عدن.

وأكدت المصادر أن المقاومة تتجه نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة لكسر الحصار الذى فرضه الحوثيون على المدينة وتحرير أكبر مدن المحافظة .

وتبرز أهمية منطقة العلم فى أنها تتحكم بالطريق الذى يربط محافظات أبين وعدن ولحج .
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