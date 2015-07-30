فيريرا: استقالة مرتضى؟ كيف سيترك هذه النجاحات.. واستمراري مع الزمالك مهدد

علق جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على استقالة مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة من منصبه بعد فوز الفريق بالدوري المصري.

وتمسك مرتضى منصور باستقالته التي أقدم عليها عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الأربعاء.

وقال فيريرا في تصريحات للصحفيين يوم الخميس: "عندما عُرض عليّ تدريب الزمالك علمت أنه يعاني في السنوات الماضية وتعثر ماليا لكن لم ألاحظ هذا خلال فترة وجودي".

وأضاف "لولا قيادة وإدارة رئيس الزمالك لاسم هذا النادي العريق ما كنت جئت إلى هنا.. وعند حدوث كارثة الدفاع الجوي وعدني باستمرار المسابقة وقد كان".

وتابع "مندهش من تركه هذه النجاحات التي بدأت تتحقق ببطولة الدوري.. وإذا رحل فإن استمراري مع الفريق بات مهددا".

وقاد فيريرا الزمالك للفوز بالدوري المصري بعد غياب 11 عاما.. وتصدر مجموعته في كأس الكونفدرالية بالفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وكان مرتضى منصور قد وعد باستمرار فيريرا في منصبه والتفاوض يبدأ عقب نهاية الدوري.