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بالصور – المران الأول للمنتخب الأوليمبي في أوغندا

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بالصور – المران الأول للمنتخب الأوليمبي في أوغندا بالصور – المران الأول للمنتخب الأوليمبي في أوغندا

نفى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ما تردد عن موافقته على البيان الذي أصدرته لجنة الأندية لإعلان رفضها استقالة مرتضى منصور.

وكان منصور قد أعلن استقالته من رئاسة الزمالك في أعقاب فوز ناديه بالدوري الأول له منذ عام 2004 والـ12 في تاريخه.

وأكد محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة ونائب رئيس لجنة الأندية في تصريحاته لقناة TEN أن طاهر ضد استقالة مرتضى منصور (طالع التفاصيل).

لكن نفى طاهر كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا وتحدث قائلا:"تلقيت اتصالات هاتفيا من رئيس المقاصة هنأني فيها بضم أحمد الشيخ".

وتابع"رئيس المقاصة تحدث معي خلال المكالمة عن الذكريات الجميلة التي كانت تجمعه بلاعبي الأهلي عندما كان هو يلعب في الزمالك، وتمنى أن تعود العلاقات بين الأندية كما كانت عليه من قبل".

وواصل طاهر تصريحاته موضحا أن عبد السلام طلب منه أن يبادر الأهلي بتهدئة الأمور خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أكد له أن مجلس إدارة القلعة الحمراء يركز في عمله فقط من أجل تحقيق طموحات النادي وجماهيره دون الإساءة لأي فرد من المنظومة الرياضية.

وأتم"المكالمة التي دارت بيني وبين طاهر لم نتطرق خلالها للحديث عن بيان لجنة الأندية من قريب أو من بعيد".

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