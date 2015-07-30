أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

188 طالب بمعامل التنسيق بمرحلة الاولى بجامعة السويس‎

Google+ Print
188 طالب بمعامل التنسيق بمرحلة الاولى بجامعة السويس‎ 188 طالب بمعامل التنسيق بمرحلة الاولى بجامعة السويس‎

جامعة السويس‎

قال الدكتور السيد الشرقاوي نائب رئيس جامعة السويس في تصريح خاص أن معامل التنسيق بالجامعة استقبلت 188 طالب على مدار الخمسة أيام منذ بداية التقديم يوم السبت الماضي.

اضاف نائب رئيس الجامعة في بيان إعلامي ان الـ 188 طالب وطالبة الذين تقدموا لمعامل التنسيق بالجامعة منذ بداية المرحلة الأولى ياتى تقسيمهم بين 142 طالب خريجي القسم الأدبي و46 مخن القسم العلمي.

وأكد الشرقاوى أن معامل الجامعة مستعدة تماماً لتلقي طلابات طلاب المرحلة الثانية، حيث تم مراجعة وصيانة كافة أجهزة المعامل لتكون بحالة تسمح بتقديم دورها بشكل متميز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا