188 طالب بمعامل التنسيق بمرحلة الاولى بجامعة السويس‎

قال الدكتور السيد الشرقاوي نائب رئيس جامعة السويس في تصريح خاص أن معامل التنسيق بالجامعة استقبلت 188 طالب على مدار الخمسة أيام منذ بداية التقديم يوم السبت الماضي.

اضاف نائب رئيس الجامعة في بيان إعلامي ان الـ 188 طالب وطالبة الذين تقدموا لمعامل التنسيق بالجامعة منذ بداية المرحلة الأولى ياتى تقسيمهم بين 142 طالب خريجي القسم الأدبي و46 مخن القسم العلمي.

وأكد الشرقاوى أن معامل الجامعة مستعدة تماماً لتلقي طلابات طلاب المرحلة الثانية، حيث تم مراجعة وصيانة كافة أجهزة المعامل لتكون بحالة تسمح بتقديم دورها بشكل متميز.