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السيسي يزور بكين سبتمبر المقبل خلال احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الصيني

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السيسي يزور بكين سبتمبر المقبل خلال احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الصيني السيسي يزور بكين سبتمبر المقبل خلال احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الصيني

يو هنجيان خلال لقائه بمحافظ الأقصر محمد بدر

قال يو هنجيان نائب رئيس جمعية الشعب الصيني من أجل السلام ونزع السلاح، ان الرئيس عبدالفتاح سيزور العاصمة الصينية بكين للمرة الثانية خلال احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الصيني على الفاشية، بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شى جين بينغ، والتي من المقرر أن تجرى في 3 سبتمبر المقبل .

وأشاد يو هنجيان خلال لقائه بمحافظ الأقصر محمد بدر على هامش زيارته للمدينة على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الخميس، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال العام الماضي، مؤكدًا ان البلدين سيحققان انجازات كبيرة على مستوى كافة المجالات، وستكون العلاقة بين البلدين نموذج يحتذي به في العالم كله.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر مع الوفد الصيني برئاسة يو هنجيان، اليوم الخميس، عمق العلاقات المصرية – الصينية بحضور اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة.

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