احتفال شعبي بمدينة الحسنة بوسط سيناء بمناسبة افتتاح قناة السويس

شهدت مدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، احتفاﻻ شعبيًا بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك بتقديم عروض فنية وشعبية وتراثية بحضور قيادات عسكرية وأمنية وحضور حشد جماهيرى كبير.

وقال اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة الحسنة، في تصريح خاص، إن اﻻحتفال شمل عروضًا فنية وشعبية وتراثية، في حضور جماهير كبيرة لأهالي سيناء، تبدأ بموسيقى عسكرية، وتقديم عروض رياضية متنوعة، من ماراثون رياضي إلى مسابقة هجن وعروض للكاراتيه وعروض رياضية عديدة.

كما قام شباب بحمل “ماكيتات” لمراكب في طابور كبير إشارة إلى العرض البحري الذي سيجري بقناة السويس، كما سيتم تقديم كورال للأطفال وأغان بدوية، وذلك في إطار قرب احتفالات قناة السويس الجديدة.