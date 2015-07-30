أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس والشعب بافتتاح قناة السويس

Google+ Print
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس والشعب بافتتاح قناة السويس مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس والشعب بافتتاح قناة السويس
هنأ مجلس كنائس ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة افتتاح قناة السويس، وأكد بيان صادر عن المجلس اليوم، أن القناة أهم ووصفها بـ"شريان مصر" التى بها أثبت المصرى للعالم أجمع أنه يعود إلى الريادة، وأنه قادر على التحدى والإنجاز.

وأضاف البيان: نحن اليوم لن نحتفل فقط بافتتاح قناة السويس الجديدة، ولكن نحتفل بالوفاء بالوعد فى تنفيذ هذا المشروع العملاق الذى يكشف عن روح مصر الجديدة خلال السنوات المقبلة.. فلتكن قناة السويس بداية استقامة الحياة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك