مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس والشعب بافتتاح قناة السويس

هنأ مجلس كنائس مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة افتتاح قناة السويس، وأكد بيان صادر عن المجلس اليوم، أن القناة أهم ووصفها بـ"شريان مصر" التى بها أثبت المصرى للعالم أجمع أنه يعود إلى الريادة، وأنه قادر على التحدى والإنجاز.

وأضاف البيان: نحن اليوم لن نحتفل فقط بافتتاح قناة السويس الجديدة، ولكن نحتفل بالوفاء بالوعد فى تنفيذ هذا المشروع العملاق الذى يكشف عن روح مصر الجديدة خلال السنوات المقبلة.. فلتكن قناة السويس بداية استقامة الحياة.

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