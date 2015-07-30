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سائقان ومتعهد شركة نظافة يختطفون عاملة ويغتصبونها داخل أتوبيس فى قليوب

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سائقان ومتعهد شركة نظافة يختطفون عاملة ويغتصبونها داخل أتوبيس فى قليوب سائقان ومتعهد شركة نظافة يختطفون عاملة ويغتصبونها داخل أتوبيس فى قليوب
أمر شريف شحاتة وكيل أول نيابة قليوب بسكرتارية السيد البدوى بسرعة ضبط وإحضار متعهد بشركة نظافة وسائقين لاتهامهم بخطف واغتصاب عاملة داخل أتوبيس فى جراج بقليوب وتصويرها عارية وتهديدها بنشر تلك الصور على الإنترنت.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم قليوب يفيد بتلقيه بلاغًا من المجني عليها "أ.ع.ع" – 28 سنة – "ربة منزل" اتهمت فيه كلاً من "محمود.ا" – سائق – و"كريم.ا " باستدراجها داخل أتوبيس شركة نظافة كانت تعمل به بحجة مقابلتها بمتعهد الشركة لاستئذانه في عودتها للعمل بالشركة بعدما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية ورفض أن تعمل بالشركة وفوجئت بهما بعد وصولهما لجراج بمدينة قليوب بإشهار أسلحة بيضاء وهدداها بالقتل وخلعا ملابسها تحت تهديد السلاح داخل الاتوبيس وبعدها اتصلا بالمتعهد ويدعىى "حامد.م" والذي جاء إليهم وقام بتصويرها عارية وهددها بفضحها بتلك الصور.

وأكدت تحريات المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي صحة التحريات وأن المتهمين الأول والثاني قاما باغتصاب المجنى عليها رغمًا عنها داخل الأتوبيس وقام المتهم الثالث بتصويرها عارية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 13518 جنح قسم قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة معتز عشوش مدير نيابة قليوب وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان عما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه بإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365