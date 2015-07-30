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بالفيديو.. المقدم ساطع النعمانى: السلسلة التى أهديتها للرئيس سال عليها دمى

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بالفيديو.. المقدم ساطع النعمانى: السلسلة التى أهديتها للرئيس سال عليها دمى بالفيديو.. المقدم ساطع النعمانى: السلسلة التى أهديتها للرئيس سال عليها دمى
قال المقدم ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتميز بالقوة والشجاعة والجرأة فى مواجهة أعباء الوطن، ويشعر بكل مصرى منا.

وأضاف النعمانى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مجدى طنطاوى، ببرنامج "كلام جرايد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن أكاديمية الشرطة هى مصنع الرجال، ومشروع رجل يتحمل مسئولية وعرض الأمة.

وأوضح أن السلسلة التى أهداها للرئيس السيسى كان قد ارتداها أثناء إصابته وسال عليها دمه، مضيفًا " تتعرض لمؤامرة كبيرة تتطلب وقوف الشعب المصرى كله بجانب الرئيس السيسى".


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