بالأسماء.. 23 راعيا و13 شريكا إعلاميا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

ترعى 23 شركة وبنكا حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر يوم 6 أغسطس المقبل، كما يساهم 13 شريكا إعلاميا فى رعاية التغطية الإعلامية للحفل.

وتضم قائمة الرعاة 3 قوائم، الأولى الراعى البلاتينى ويضم: حديد المصريين وأوراسكوم للإنشاءات ومجموعة طلعت مصطفى ومجموعة سيراميكا كليوباترا وحديد عز، و"الثانية" وهى الراعى الذهبى تضم بنوك القاهرة ومصر والبنك التجارى الدولى والأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى الأهلى، ومجموعة سى بى سى، ووادى دجلة، ومجموعة سما جروب، والقائمة الثالثة وهى الراعى الفضى وتضم بنوك العربى الأفريقى الدولى، والأهلى المتحد، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإمارات دبى الوطنى، وبنك قناة السويس، وبنك الاتحاد الوطنى، وشركات قناة السويس، وشركة هيرمس-مصر، وكوكاولا.

كما تضم قائمة الشريك الإعلامى 13 مؤسسة إعلامية هى صحف: اليوم السابع، والمصرى اليوم، وأخبار اليوم، وشركات الدعاية برومو ميديا، مايند شير، وفيوتشر، وقنوات النهار والحياة والوطن وten والمحور وصدى البلد وأون تى فى.

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