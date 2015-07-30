"الأوقاف" تلغى التعاون مع معاهد أعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية

قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلغاء أى بروتوكول سابق مع أى جمعية بشأن معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية، مع التأكيد على أن الوزارة لم تعتمد أى معهد من هذه المعاهد حتى تاريخه، وتحذر من الالتحاق بها، لأنها تعمل خارج إطار القانون.

وطالبت الوزارة المعاهد الراغبة فى توفيق أوضاعها مع الأوقاف وفق قرار مجلس الوزراء فعليها أن اعتماد مناهجها من الأزهر الشريف أولا أو الالتزام الحرفى بمناهج معاهد الأوقاف، وأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المراد اعتماده من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف، وكل فى تخصصه، وليس له أى انتماء إلى أى جماعة من الجماعات التى تحمل فكرًا متطرفًا أو متشددًا، وأن تعتمد الأوقاف جميع الأساتذة بمن فيهم عميد المعهد، وأن تشرف على سير الدراسة إشراف حقيقيًا.

يأتى ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على عدم السماح بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية إلا إذا كانت مناهجه معتمدة بصفة رسمية من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف مع حصوله على موافقة كتابية من إحدى المؤسستين على الإشراف الكامل على المعهد المراد فتحه أو استمرار عمله.

وبموجب القرار تنفرد معاهد الأوقاف الـ19 باستقبال راغبى الدراسة الشرعية من غير الازهرين والتى تستقبل طلبات راغبى الالتحاق بها السبت المقبل، بينما يقف 68 معهد إعداد دعاة مكتوفة الأيدى بعد تجميد القرار لعملها حيث تتبع جمعيات أنصار السنة والجمعية الشرعية وجمعية الفرقان.

ورحبت وزارة الأوقاف، على لسان متحدثها الرسمى الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى، بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية.

واعتبر عبد الرازق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القرار يضيف كثيرا إلى الوسطية وضبط الخطاب الدينى على منهج الأزهر وذراعه فى الأوقاف، لافتا إلى أن الوزير سوف يعقد اجتماعا بالقطاع الدينى صباح اليوم الخميس لبحث تنفيذ القرار والتنسيق مع الأزهر فى تطبيقه.

وتبدأ وزارة الأوقاف، فى استقبال طلبات راغبى الدراسة بمراكز ومعاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية، يوم السبت المقبل الموافق مطلع أغسطس، حيث تعقد الوزارة اختبارات المتقدمين 15 أغسطس المقبل لاختيار المؤهلين للدراسة بمراكزها.

فيما كشفت مصادر سلفية لـ"اليوم السابع" أن الدعوة السلفية تتجه للدفع بـ600 عضو تابعين لها، لخوض اختبارات معاهد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف المقرر لها منتصف شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن قيادات الدعوة طالبت الأعضاء فى مختلف المحافظات بالمشاركة فى هذه الاختبارات، والاستفادة من تجربة العام الماضى بعدما تم قبول عدد يزيد عن 10 أعضاء.