أحمد الشيخ : سعيد بإنتقالى لأفضل ناد فى مصر وأفريقيا

أعرب أحمد الشيخ لاعب الأهلى الجديد عن سعادته الشديدة بالإنتقال للقلعة الحمراء خاصة أنها كانت رغبته الأولى وحلمه الذى أصر على تحقيقه بعد تلقيه عدة عروض محلية وخارجية.

> واشار الشيخ إلى أن مسئولى المقاصة رحبوا بالموافقة على انتقاله للأهلى بعد تمسكه باللعب للأخير أو الإستمرار فى ناديه السابق وعدم الإنتقال إلى ناد آخر موجهاً لمسئولى النادى الفيومى الشكر على إقتناعهم بوجهة نظره وعدم الضغط عليه فى الإنتقال لأى ناد آخر.

> وتمنى لاعب الأهلى الجديد أن يكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفنى والكابتن علاء عبدالصادق الذى بدا معه مفاوضات إنتقاله للنادى الأهلى منذ أكثر من 3 اشهر وكللت المفاوضات بالنجاح وإرتدى تى شيرت الأهلى.

> يذكر أن الأهلى تعاقد أمس مع أحمد الشيخ من نادى المقاصة لمدة 5 مواسم فى حضور علاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى.