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منتخب كرة اليد المصري يصطدم بفرنسا في قبل نهائي مونديال الشباب

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منتخب كرة اليد المصري يصطدم بفرنسا في قبل نهائي مونديال الشباب منتخب كرة اليد المصري يصطدم بفرنسا في قبل نهائي مونديال الشباب

المصري

سيلتقي المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، مع نظيره الفرنسي في إطار مبارتي الدور قبل النهائي من مسابقة بطولة العالم المقامة حالياً في البرازيل.

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل لقبل نهائي المسابقة بعد التغلب على السويد في وقت متأخر من مساء الأربعاء بنتيجة 28 / 27.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، نجح المنتخب الفرنسي في حجز مقعده بالدور قبل النهائي، بعد أن حقق الفوز على رومانيا بنتيجة 30 / 20.

وفي المباراة الأخرى من الدور نفسه، فسيلتقي منتخبي الدنمارك وألمانيا، بعد أن نجحا في الإطاحة بفريقي أسبانيا وبيلا روسيا على التوالي.

الجدير بالذكر أن الدور قبل النهائي ستنطلق مبارتيه مساء غداً، الجمعة.

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