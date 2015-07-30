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«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

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«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز، اليوم الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت في اجتماعها في الحادى والعشرين من يونيو الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس، يعد الخامس خلال عام 2015، كما أنه من المقرر أن تنعقد اللجنة ذاتها 3 مرات أخرى خلال العام، حيث ستنعقد في 17 سبتمبر المقبل، ثم في 29 أكتوبر المقبل، فيما تعقد «اللجنة» اجتماعها الأخير في عام 2015 في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

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