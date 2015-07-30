«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت في اجتماعها في الحادى والعشرين من يونيو الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس، يعد الخامس خلال عام 2015، كما أنه من المقرر أن تنعقد اللجنة ذاتها 3 مرات أخرى خلال العام، حيث ستنعقد في 17 سبتمبر المقبل، ثم في 29 أكتوبر المقبل، فيما تعقد «اللجنة» اجتماعها الأخير في عام 2015 في السابع عشر من ديسمبر المقبل.