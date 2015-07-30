محافظ البحيرة يزيل 442 قفصا سمكيا و4 منازل و5 مصانع طوب

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ وشرطة المسطحات المائية لإزالة جميع الأقفاص السمكية والتعديات الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

جاء ذلك خلال قيادته للحملة المكبرة لإزالة التعديات والأقفاص السمكية بنهر النيل بالمنطقة الواقعة بين كوبري فوه ومدينة المحمودية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة وقطاع تطوير وحماية نهر النيل والوحدة المحلية لمدينة المحمودية.

أسفرت الحملة عن إزالة 442 قفصا سمكيا بعد قطع الشباك الخاصة بها للسماح بخروج الأسماك حتى لا تلوث النيل وإزالة تعدى من 4 مصانع للطوب الطفلى و5 منازل تتراوح مساحة كل منها بين 200 و300 متر ومكونة من طابقين وثلاثة طوابق بالطوب الأحمر والخرسانة والأعمدة المسلحة.

شارك فى الحملة اللواء فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد و اللواء عزيز ميخائيل ـ نائب مدير الأمن والمهندس احمد فتحي رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى و أحمد مشهور ـ رئيس مدينة المحمودية واللواء أحمد أبو اليزيد ـ قائد الامن المركزى و قيادات وزارة الرى وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية.

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ا..محافظ البحيرة ومدير الامن يقودان حملة إزالة الاقفاص السمكية

>2،،جانب من حملات ازالة التعديات على نهر النيل

>3،،جانب من حملات إزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل

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