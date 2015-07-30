طرح 1048 قطعة أرض سكنية بمدينة طيبة شمال الأقصر

أكد مسئول العلاقات العامة بجهاز مدينة طيبة بالأقصر كمال علام، أن وزارة الإسكان طرحت 1048 قطعة أرض سكنية بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، ضمن مجموعة من الأراضى السكنية طرحتها الوزارة بعدد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك الأراضى للشراء بأقساط سنوية، ويتم طرحها على مراحل.

وقال علام، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى يتم طرح 480 فدانًا فى 332 قطعة يبلغ سعر المتر فيها 610 جنيهات، والمرحلة الثانية 620 فدانًا فى 96 قطعة يبلغ سعر المتر 710 جنيهات.. موضحا أن مقدم الحجز يبلغ 25 ألف جنيه.

وأضاف علام أن المرحلة الثانية يتم طرح 620 فدانًا فى 383 قطعة بسعر 610 جنيهات للمتر، والمرحلة الأخيرة يتم طرح 620 فدانًا فى 237 قطعة بسعر 610 جنيهات للمتر، وأنه يحق لمجموعة من الأشخاص شراء قطعة أرض بالشراكة.. مشيرًا إلى أن فتح باب الحجز يبدأ من 3 وحتى 27 من شهر أغسطس المقبل عن طريق بنك الإسكان والتعمير.

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