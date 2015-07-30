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إزالة 159 حالة تعدٍ على نهر النيل فى فوه بكفر الشيخ

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إزالة 159 حالة تعدٍ على نهر النيل فى فوه بكفر الشيخ إزالة 159 حالة تعدٍ على نهر النيل فى فوه بكفر الشيخ
تمكنت حملة مكبرة لمديرية أمن كفر الشيخ، وبالتعاون مع أجهزة المحافظة، من إزالة 159 حالة تعدٍ على نهر النيل فى نطاق دائرة مركز فوه، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على نهر النيل بدائرة مركز فوة، بحضور اللواء حسين الطاهر، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، يرافقه اللواء سامح مسلم نائب مدير أمن كفر الشيخ.

وتأتى هذه الحملة ضمن الحملة المشتركة بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة لإزالة التعديات على نهر النيل، والتى تشمل رفع الأقفاص السمكية الملوثة لمياه النيل والتعدى على حرم النهر، بينما تواصل فرق التفتيش عمليات كشف وضبط المخالفات.

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