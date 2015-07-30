مصرع طفلين فى حريق هائل بشقة فى مساكن موقف دمنهور

شب حريق هائل قبل قليل، بشقة فى مساكن موقف دمنهور بالبحيرة، أسفر عن مصرع طفلين، وهرعت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، والسيطرة على الحريق.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل بغرفة أطفال فى شقة بمساكن موقف دمنهور العمومى أمام بوابة 2، ملك عماد أحمد عبد اللطيف، "سباك"، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران.

أسفر الحريق عن مصرع طفلين، وهما محمد عماد أحمد عبد اللطيف، 3 سنوات، وأسير، سنتين، وتكليف إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، بالتحرى عن الواقعة وملابساتها.