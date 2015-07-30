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فى اليوم العالمى لمرضى فيروس سى.. المصابون فى مصر يصلون لـ10 ملايين

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فى اليوم العالمى لمرضى فيروس سى.. المصابون فى مصر يصلون لـ10 ملايين فى اليوم العالمى لمرضى فيروس سى.. المصابون فى مصر يصلون لـ10 ملايين
نظمت اليوم مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة د. مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فعاليات اليوم العالمى للقضاء على مرض الالتهاب الكبد الوبائى c بمكتبة الإسكندرية.

بدأ د. مجدى حجازى كلمته بالترحيب بقيادات المؤسسات العلاجية وممثلى نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان بالإسكندرية وأساتذة الجامعة، وشكرهم على دورهم فى دعم منظومة الصحة بالإسكندرية ووجهم إلى بذل جهد أكبر للقضاء على فيروس c.

وخلال الاحتفال ذكر د. إبراهيم مخلص، عميد كلية طب جامعة الإسكندرية، أن اليوم العالمى للقضاء على فيروس c يقابل اليوم الذى اكتشف فيه الفيروس ونسبة الإصابة بهذا الفيروس على مستوى العالم تمثل 3% وتعتبر من الدول التى ينتشر فيها الفيروس بنسبة كبيرة حيث يصل عدد المصابين بهذا الفيروس فى مصر إلى 10 ملايين مصاب؛ وهناك العديد من الممارسات الطبية الخاطئة سواء فى المنازل أو فى العيادات لذلك اجتمعنا هنا اليوم لمحاولة مكافحة هذا المرض ومناقشة كيفية العلاج والوقاية منه ودور كل فرد فى العلاج والوقاية من هذا الفيروس ومن مسببات انتشار هذا الفيروس انتشار البلهارسيا التى تحتاج إلى حقن للعلاج منها.

وتابع: 40% من حالات تليف الكبد المتسبب الرئيسى بها هو فيروس c، ونحمد الله أن محافظة الإسكندرية نسب الإصابة بها تمثل 4% وهى نسبة قليلة مقارنة بمحافظة مثل كفر الشيخ والبحيرة كما أنه يمكن العلاج والوقاية من فيروس c.

وأضاف أن مديرية الصحة بالإسكندرية حددت محاور للقضاء على الفيروس تتمثل فى افتتاح منفذ جديد للعلاج بمستشفى الحميات مجهز بالجهود الذاتية وسيتم افتتاحه فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس لكن كما نظمنا برنامج للعلاج يجب أن يكون هناك برنامج للتوعية والوقاية وقد تم تنفيذ بروتوكول واضح بجميع مستشفيات وزارة الصحة وهو متغير حسب حالة المريض وتطور المرض.

وأشار د. إبراهيم مخلص إلى أن العمل على مكافحة فيروس c هو من أهم إنجازات وزارة الصحة إلا أن الوزير لا يستطيع أن يعمل كل شىء بمفرده ولا يستطيع أى أحد أن يعمل بمفرده لذا يجب تضافر الجهود لمكافحة هذا المرض.

وخلال كلمة ألقتها د. سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، رحبت خلالها بالحضور وشكرتهم على تضافر جهودهم لهزيمة هذا المرض.

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مصر 365

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