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الشباب والرياضة تنظم ملتقى للتوظيف بالتعاون مع المحافظ باستاد قنا

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الشباب والرياضة تنظم ملتقى للتوظيف بالتعاون مع المحافظ باستاد قنا الشباب والرياضة تنظم ملتقى للتوظيف بالتعاون مع المحافظ باستاد قنا
نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ملتقى للتوظيف بحضور عدد من الشركات الخاصة فى قاعة الاستاد بمدينة قنا.

ومن جانبه، قال محمد فنجرى أبو جبل، وكيل الوزارة بقنا، إنه تم الإعلان عن الملتقى الذى حضره عدد من الشباب راغبى العمل والباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم على مستوى المحافظة، وتم عقد لقاءات معهم وتسلم الأوراق الخاصة بهم تمهيدا لاختيارهم من قبل مسئولى الشركات.

وناشد فنجرى الشباب من ذوى الخبرات وراغبى العمل الاستفادة من الفرص التى توفرها المديرية بالتعاون مع إدارة تشغيل الشباب لعقد مزيد من ملتقيات للتوظيف والتى ستكون فى معظمها فرصا مهنية وحرفية.
>ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الملتقى حضره أكثر من 250 شابا وفتاة.

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