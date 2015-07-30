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وكيل تعليم البحيرة يشهد تكريم مدير مركز التدريب ويتفقد مدرسة بدمنهور

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قام اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التعليم فى البحيرة بزيارة لمدرسة عمر نعيم بمركز دمنهور وذلك لمتابعة أعمال الإنشاءات التى تجرى بها حيث يتم إنشاء مبنى من خمسة أدوار لإضافة 20 فصلاً جديدًا بالمدرسة لتقليل الكثافة وقد تم البدء فى إنشاء المبنى فى مايو 2015 والمنتظر الانتهاء منه فى مايو 2016.

كما قام وكيل الوزارة بتكريم مجدى حجازى مدير عام مركز التدريب الرئيسى بالبحيرة "الأكاديمية المهنية للمعلمين" وذلك لبلوغه سن التقاعد بعد رحلة من العطاء الزاخر والجهد الوفير طوال عمله بالتربية والتعليم.

جدير بالذكر أن مجدى حجازى له العديد من الأنشطة التدريبية فى التربية والتعليم فى مجالات التعلم النشط وتخطيط البرامج التدريبية وتقييمها والتقويم التربوى الشامل والإدارة الفعالية كما أن له العديد من الأنشطة الرياضية والنقابية حيث شغل منصب المدير الفنى لمنتخب للدراجات وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية ومجلس إدارة الدراجات.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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