فرقة أسوان للفنون الشعبية تمثل مصر فى الأسبوع الثقافى بدولة مالاوى

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية فى احتفالات الأسبوع الثقافى للبعثة المصرية بدولة مالاوى فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل، وذلك بمناسبة احتفالات مصر بثورة 23 يوليو وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

جانب من احتفالات الأسبوع الثقافى للبعثة المصرية بدولة مالاوى

صرح بذلك شعبان حسين، مدير فرقة أسوان للفنون الشعبية، وأشار إلى أن ماهر العدوى، سفير مصر بمالاوى، أقام حفلًا للجالية المصرية والعربية فى ليلنجواى العاصمة، وجه خلالها تهنئة باسم جميع المصريين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس.

وأوضح شعبان أن فرقة أسوان للفنون الشعبية التى تضم 14 فنانًا وفنانة وإداريًا تشارك فى الاحتفال ممثلة لمصر بناءً على توجيهات الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، وإشراف الدكتورة كاميليا صبحى، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والخارجية، وبدعم من محافظ أسوان مصطفى يسرى، مشيرًا إلى أن استضافة مالاوى للاحتفال بثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة للتأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية التواصل الثقافى بين الشعوب الأفريقية والتاريخ المشترك بينهما.

وكشف شعبان حسين، عن إشادة كبيرة من الشعب المالاوى للشعب المصرى الذى لا يتوقف عن الإبداع والعطاء والعمل رغم الظروف التى تشهدها البلاد، كما أكدوا على استمرار التعاون الثقافى مع مصر فى مختلف المجالات الثقافية وعدم اقتصارها على الفرق الشعبية فقط، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع المشاركين فى الاحتفالات لتبادل الآراء حول سبل تعميق وتحقيق التواصل الثقافى بين الدول الأفريقية،

>لافتا إلى أنه سيقام على هامش الاحتفالات حفل لحرم رئيس مالاوى يتم خلاله تسليمها درع محافظة أسوان تقديرًا لمشاركتها مصر فى احتفالاتها بثورة يوليو وافتتاح قناة السويس الجديدة.



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احتفال سفارة مصر بدولة مالاوى



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احتفال سفارة مصر بدولة مالاوى



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فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى احتفالات الأسبوع الثقافى بدولة مالاوى



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أسوان للفنون الشعبية تهنئ المصريين بقناة السويس الجديدة من عاصمة مالاوى



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حفل الجالية المصرية والعربية فى ليلنجواى عاصمة مالاوى



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أسوان للفنون الشعبية تمثل مصر بتوجيهات وزير الثقافة



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فرقة أسوان للفنون الشعبية تحتفل بقناة السويس الجديدة فى دولة مالاوى