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ضبط تشكيل عصابى إختطف طفلة لإستخدامها فى أعمال التسول بشبرا

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ضبط تشكيل عصابى إختطف طفلة لإستخدامها فى أعمال التسول بشبرا ضبط تشكيل عصابى إختطف طفلة لإستخدامها فى أعمال التسول بشبرا

جانب من التشكيل العصابي

تبلغ لقسم شرطة شبرا من المواطن محمد.ع -سن 52 -سائق- ومقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من المدعوة إسراء.م. م – سن 23 – ربة منزل- ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة..لقيامها بخطف طفلة أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة،وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها،وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع كلاً من فاطمة. ع.س- سن21 -ربة منزل-سبق إتهامها فى قضية تسول،ودنيا . م . م – سن 18 – ربة منزل – سبق إتهامها فى قضية آداب عامة،ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها بالحبس ستة أشهر فى قضية تبديد..ومقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما طفلة تبلغ من العمر سنتان ونصف،وبمواجهتهما إعترفا بخطف الطفلة لإستغلالها فى أعمال التسول.

وبمناقشة الطفلة تبين أنها تدعى هناء وأمكن التوصل إلى والدها المواطن زكى. إ . س – سن 44 – موظف – ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية..وبإستدعائه تعرف على نجلته،وقرر بانها متغيبة من تاريخ 27 الجارى،ولم يقم بتحرير محضر بغيابها، وإتهمهن بخطف نجلته.

 

 

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