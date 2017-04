بالصور.. مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم العالمى للقضاء على مرض الالتهاب الكبد الوبائي

نظمت اليوم مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة د. مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فاعليات اليوم العالمي للقضاء على مرض الالتهاب الكبد الوبائي c بمكتبة الإسكندرية.

> بدأ د. مجدي حجازي كلمته بالترحيب بقيادات المؤسسات العلاجية و ممثلي نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان بالاسكندرية وأساتذة الجامعة وشكرهم على دورهم في دعم منظومة الصحة بالإسكندرية ووجهم إلى بذل جهد أكبر للقضاء على فيروس c.

> وخلال الإحتفال ذكر د. إبراهيم مخلص عميد كلية طب جامعة الإسكندرية أن اليوم العالمي للقضاء على فيروس c يقابل اليوم الذي اكتشف فيه الفيروس ونسبة الإصابة بهذا الفيروس على مستوى العالم تمثل 3% و تعتبر مصر من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بنسبة كبيرة حيث يصل عدد المصابين بهذا الفيروس في مصر إلى 10 مليون مصاب؛ فهناك العديد من الممارسات الطبية الخاطئه سواء في المنازل أو في العيادات لذلك اجتمعنا هنا اليوم لمحاولة مكافحة هذا المرض ومناقشة كيفية العلاج والوقاية منه ودور كل فرد في العلاج والوقاية من هذا الفيروس ومن مسببات انتشار هذا الفيروس انتشار البلهارسيا التي تحتاج إلى حقن للعلاج منها و انتشار ختان الإناث كما أن 40 % من حالات تليف الكبد المتسبب الرئيس بها هو فيروس c، ونحمد الله أن محافظة الاسكندرية نسب الإصابة بها تمثل 4 % وهي نسبة قليلة مقارنة بمحافظة مثل كفر الشيخ و البحيرة كما أنه يمكن العلاج والوقاية من فيروسc و مديرية الصحة بالإسكندرية حددت محاور للقضاء على الفيروس تتمثل في افتتاح منفذ جديد للعلاج بمستشفى الحميات مجهز بالجهود الذاتية وسيتم افتتاحه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس لكن كما نظمنا برنامج للعلاج يجب ان يكون هناك برنامج للتوعية والوقاية هءا وقد تم تنفيذ بروتوكول واضح بجميع مستشفيات وزارة الصحة وهو متغير حسب حالة المريض وتطور المرض ، وأشار د. إبراهيم مخلص إلى أن العمل على مكافحة فيروس c هو من أهم إنجازات وزارة الصحة إلا أن الوزير لا يستطيع أن يعمل كل شيء بمفرده ولا يستطيع أى أحد أن يعمل بمفرده لذا يجب تضافر الجهود لمكافحة هذا المرض.

> وخلال كلمة ألقتها د. سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن هاني المسيري محافظ اﻹسكندرية رحبت خلالها بالحضور وشكرتهم على تضافر جهودهم لهزيمة هذا المرض فالشعب المصري الذي حفر قناة السويس الجديدة في أقل من عام شعب لا يهزم ولا يقهر ؛كما أشارت الخولى أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ أكثر من 10 سنوات وليس ببعيد أن نتخلص أيضا من فيروس c وذكرت أن هناك العديد من القوى التى لا تريد أن ترى مصر متقدمة وتريد أن ترى شبابها ضعيف لذا يجب أن نتوحد لكي نواجه هذا المرض فهذا الحدث الذي تنظمه مديرية الصحة بالإسكندرية حدث عظيم ينم عن قيادة واعية ومستنيرة وقد وجهت الشكر لدكتور مجدى حجازى و جامعة الإسكندرية على تعاونهم الدائم في كافة المجالات ، وقالت إنه من دواعي سرورها هو أن يتزامن هذا الاحتفال بالاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الاسكندرية و افتتاح قناة السويس الجديدة ؛ كما أن للإسكندرية دور فعال في القضاء على فيروس c حيث أن لدينا ثاني أكبر مركز لعلاج أمراض الكبد في الجمهورية يدار بفضل أطباء على درجة عالية من الكفاءة والخبرة .