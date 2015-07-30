الشيخ: انتقلت لأفضل ناد بإفريقيا وأشكر المقاصة

أبدى أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد سعادته بالانتقال للقلعة الحمراء مشيرا إلى أنها كانت رغبته الأولى اللعب لأفضل ناد بإفريقيا.

وكان الشيخ قد أتم انتقاله من المقاصة للأهلي بعد أن كان قريبا من اللعب للزمالك.

وقال الشيخ في تصريحات للصحفيين "سعيد بالانتقال للأهلي أكبر ناد في إفريقيا فهي كانت رغبتي الأولى وحلمي الذي كنت مصرا على تحقيقه بعد عروض محلية وخارجية".

وأضاف "مسؤولو المقاصة رحبوا برغبتي بالانتقال للأهلي بعد تمسكي باللعب له أو الاستمرار وعدم الرحيل لفريق آخر وأشكرهم على اقتناعهم بوجهة نظري".

وأردف "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني والكابتن علاء عبد الصادق الذي بدأ معي المفاوضات منذ 3 أشهر وكللت بالنجاح".

ويمتد عقد أحمد الشيخ مع الأهلي لخمس سنوات بداية من الموسم المقبل.