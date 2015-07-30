وشم جديد يظهر مدى تعلّق دايفيد بيكهام بابنته المدلّلة

لا يفوّت النجم العالمي David Beckham فرصة لإثبات مدى تعلّقه بعائلته، وخصوصاً ابنته الصغرى المدلّلة Harper.

فبعد وقت قصير من نقش Beckhamوشم "99" على أصبعه، تخليداً للسنة التي تزوّج بها من حبيبته مصمّمة الأزياء Victoria Beckham، حصل على وشم جديد، تكريماً لابنته البالغة من العمر 4 سنوات فقط.

ونشر النجم البريطاني David صورة لإسم ابنته الذي وشمه حديثاً، وقال "هذه إضافة إلى مجموعة الأوشام التي تعني الكثير بالنسي لي"...

وعمد فنّان الأوشام الشهير في هوليوود Mark Mahoney على نقش هذا الوشم المميّز في أسفل عنق David قريباً من الصدر، من الجهة اليسرى.

يشار إلى أنّ David Beckham التقى مؤخّراً الملكة Elizabeth الثانية في قصر باكنغهام ضمن احتفاليّة "القادة الشباب" (Young Leaders Event) التي تهدف إلى تكريم المواهب القياديّة الشابّة في مجال الأعمال.



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