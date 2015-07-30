وفاة الفنان السوري عادل شكري بسكتة قلبيّة

فارق الفنان السوري عادل شكري الحياة أمس الأربعاء، في مدينته حماه، عن عمر ناهز الثمانين عاماً، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وكان للفنّان الراحل مشاركات عديدة بمختلف أنواع الفنون، فمن المسرح إلى السينما إلى الدراما التلفزيونية.

ومن أبرز أعماله في التلفزيون: "باب الحارة"، "نهاية رجل شجاع"، "عودة غوار"، "نزار قباني"، "مرايا عشنا وشفنا"، "عصر الجنون"، "ياقوت الحموي"، "أزواج" و"حكايا و خفايا"، "قيد التحقيق"، "الدبور" ، "رجال العز".

أسرة مجلة "سيدتي"، و"سيدتي نت" تتقدمان بأحر التعازي لعائلة الفنان الراحل، سائلين المولى أن يُلهم ذويه ومحبيّه الصبر والسّلوان.