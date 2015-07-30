هذه هي حبيبة بن أفليك الجديدة

كشفت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ الممثل الشهير Ben Affleck يعيش قصّة حبّ جديدة، بعد أقلّ من شهر عن إعلان نهاية زواجه من Jennifer Garner الذي دام 10 أعوام.

ويواعد الممثل، البالغ من العمر 42 عاماً، مربيّة أطفاله Christine Ouzounian البالغة من العمر 28 عاماً.

وعندما بدأت Christine الاهتمام بأطفال Ben و Jennifer كان الثنائي يعيشان تجربة انفصال لمدّة 10 أشهر، وعندما شعرت Jennifer بأنّ علاقة عاطفيّة تجمع بين أفليك والمربيّة، قامت بطردها.

وأكّد مصدر مقرّب من Christine أنّ النجم يمضي الكثير من الوقت معها، وأنّه حقاً معجب بها، وأنّ ما بينهما هو حبّ حقيقي.

ومن جهته، نفىBen الخبر، مستنكراً بشدّة، حيث قال إنّ الرواية المتداولة ليست صحيحة ومضرّة لعدّة أشخاص.

يذكر أنّ Ben Affleck يُرصد مع Christine Ouzounian دون الأطفال في معظم الأوقات، وشوهدا في منزله المستأجر في لوس أنجلوس. ورغم كلّ الأقاويل التي انتشرت مؤخّراً، إلا أنّ أفليك لا زال يرى Jennifer Garner بين فترة وأخرى، كما أنّ خاتم زواجه لا يزال في إصبعه.

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