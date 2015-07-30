بالفيديو حفيد عمر الشريف: أنا مثلي الجنس وهذا موقف جدّي الراحل منّي

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أطلق عمر جونيور حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف تصريحات نارية في برنامج "شباب توك"على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، حيث اعترف أنه مثلي الجنس.

وأكّد عمر أنّ علاقته بأفراد عائلته لم تتأثر على الإطلاق بهذه الميول، لأنهم لا ينظرون إليه سوى أنه الأخ والصديق والإبن، وقال إن هذا الأمر لم يكن يوماً موضوع جدل في العائلة، كما أشار إلى أن جده عمر الشريف كان يعلم بحقيقة ميوله لكنه لم يتحدث معه بالأمر، ولم تتأثر علاقتهما، حتى أنه قال له ذات مرة "خليك زي ما أنت عاوز".

ورغم اعتبار جونيور نفسه مسلماً مؤمناً، إلا إنه أكد أن ثقافته تحمل اليهودية والمسيحية معاً، خاصة أنه مولود لأم يهودية ولديه جذور مسيحية من جهة جده عمر الشريف.

وعن سبب غيابه عن جنازة جده الراحل، قال عمر جونيور إنه شعر بحزن كبير لغيابه عن الجنازة لإلقاء الوداع الأخير عليه، وعزا غيابه إلى وجوده خارج مصر موضحاً أنه وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن الجنازة يجب تشيع في نفس يوم الوفاة. وقال إنه يقيم في مكان بعيد مع فارق كبير في التوقيت، وأوضح أنه لم يجد رحلة إلى مصر في يوم الجنازة، وأنهى جونيور كلامه في هذا الصدد قائلاً إنه سيظل نادماً طيلة حياته لأنه لم يحضر وداع جده، لأن جده هذا كان مسانداً له ولم يتركه يوماً.

وقال إنه حتى الآن لا يستوعب فكرة وفاة جده وإنه لن يراه مرة أخرى.

ووصف جونيور علاقة عمر الشريف بجدته فاتن حمامة قائلاً إنها كانت علاقة طيبة ورائعة يسودها الاحترام والرقي، حفاظاً على ابنهما طارق وحفيدهما، كاشفاً أنه كان يقضي مع جدته فاتن حمامة العطلات الصيفية والشتوية وشهر رمضان، وكان مرتبطاً بها لأن والديه تطلقا وهو في سن صغيرة، فكانت له فاتن مصدر الحنان منوهًا بأنها كانت تطبخ له بنفسها أكلات مصرية يعشقها مثل الملوخية والكشري والحمام.

وأوضح جونيور أنّ جده مات وهو يحب فاتن حمامة، ووصف قصة حبهما بقصة الحب المصرية الأصيلة، ونفى جونيور ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن موت عمر الشريف وحيداً بعيداً عن عائلته، مؤكداً أنه كان محاطًا بكل العناية اللازمة من عائلته.