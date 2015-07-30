حبس 6 عناصر شكلوا خلية إرهابية يتزعمها ابن عضو بمكتب الإرشاد بالسويس

قررت نيابة السويس مساء اليوم حبس 6 كونوا خلية إرهابية تنتمى لتنظيم الإخوان 15يوما بتهمة التحريض على العنف قبل افتتاح قناة السويس الجديدة حيث ضبطت الشرطة بحوزتهم ألعاب نارية وشماريخ وأجهزة لاب توب تحوى معلومات هامة عن تحركات العناصر الإرهابية بالمحافظة.

كانت معلومات وردت لضباط الأمن الوطنى والمباحث الجنائية باعتزام بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تنفيذ بعض العمليات العدائية بالمحافظة أثناء احتفال المواطنين بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فداهمتهم قوات وضبطتهم وهم كل من "عبد الرحمن.م"، 21 عاما، طالب شريعة وقانون، و"عبدالرحمن.خ"، 21 عاما، طالب بهندسة العاشرمن رمضان، و"عبدالفتاح.إ"، 19 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة مودرن أكاديمى، "محمود.أ"، 21 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، "أحمد.م"، وشهرته "بسبوسة"، 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، "محمد.ط"، 16 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية.

حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المتهم الأول وبحوزته "فرد كباس – عدد 2 طلقة خرطوش – طبنجة صوت – عدد 12 نصلا معدنيا" والمتهم الثانى وبحوزته "بلطة حديدية"، والمتهم الثالث وبحوزته "قناع مضاد للغاز المسيل للدموع أسود اللون"، المتهم الرابع وبحوزته "جهاز لاب توب – مدرج معلومات وخطط تحرك خاصة بالجماعات الإرهابية"، المتهم الخامس وبحوزته "عدد 2 شمروخ نارى - براشوط نارى – هاتف محمول".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم لجانًا نوعية لتنفيذ عدة أعمال عدائية أثناء الاحتفالات بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة لإفساد فرحة المصريين بتلك المناسبة وذلك بناءً على تكليف من المتهم السادس الهارب وتمثلت الأعمال العدائية التى كانوا يسعون لتنفيذها فى إضرام النيران فى إحدى السيارات المخصصة لنقل الأموال، وإضرام النيران فى مقر حزب الحركة الوطنية، واستهداف الأكمنة الشرطية والارتكازات الأمنية، وإضرام النيران بسيارات الشرطة الخالية من الضباط أثناء سيرها أو وقوفها بدون تأمين.

تحرر للمتهمين المحضر رقم 2069 إدارى قسم السويس لسنة 2015 وإحالتهم إلى النيابة العامة.