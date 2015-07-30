مصدر أمنى: رفع السيارات القديمة والمعطلة بالوراق لرصف الطرق

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تقرر رفع جميع السيارات القديمة والمعطلة بمنطقة السواحل بالوراق وذلك فى إطار قيام محافظة الجيزة بتطوير ورصف الشارع.

وستقوم قوات الأمن بمصاحبة المختصين من محافظة الجيزة باستخدام الأوناش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات القديمة والمعطلة التى لم يظهر لها ملاك وتقبع على جانبى الطريق ما تسبب فى تعطيل عمليات الرصف.

وأضاف المصدر أنه سيتم رفع تلك السيارات واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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