أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: رفع السيارات القديمة والمعطلة بالوراق لرصف الطرق

Google+ Print
مصدر أمنى: رفع السيارات القديمة والمعطلة بالوراق لرصف الطرق مصدر أمنى: رفع السيارات القديمة والمعطلة بالوراق لرصف الطرق
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تقرر رفع جميع السيارات القديمة والمعطلة بمنطقة السواحل بالوراق وذلك فى إطار قيام محافظة الجيزة بتطوير ورصف الشارع.

وستقوم قوات الأمن بمصاحبة المختصين من محافظة الجيزة باستخدام الأوناش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات القديمة والمعطلة التى لم يظهر لها ملاك وتقبع على جانبى الطريق ما تسبب فى تعطيل عمليات الرصف.

وأضاف المصدر أنه سيتم رفع تلك السيارات واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365