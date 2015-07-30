مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه "تكييف" بمعامل المصل واللقاح

انتقل منذ قليل أحمد علام، مدير نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، إلى معامل المصل واللقاح بمنطقة المهندسين لمناظرة جثة عامل لقى مصرعه بعد تعرضه للصعق أثناء تركيبه "تكييف" داخل أحد المكاتب بالمعمل بسبب حدوث ماس كهربائى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من مدير معامل المصل واللقاح يفيد بوفاة عامل فنى أثناء تركيبه "تكييف" بمكتب مدير الرقابة على الأدوية.

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