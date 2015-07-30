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حماس: دعم واشنطن العسكرى لإسرائيل مشاركة فى الجرائم بحق الشعب الفلسطينى

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حماس: دعم واشنطن العسكرى لإسرائيل مشاركة فى الجرائم بحق الشعب الفلسطينى حماس: دعم واشنطن العسكرى لإسرائيل مشاركة فى الجرائم بحق الشعب الفلسطينى
أدانت حركة المقاومة "حماس" تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بطائرات حربية متطورة، معتبرة ذلك مشاركة فى جرائم الحرب التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى .

وقال الناطق باسم الحركة فوزى برهوم فى تصريح صحفى اليوم الخميس "إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تزويد العدو الإسرائيلى مجددا بسرب من الطائرات الحربية (الشبح) هو عمل لا أخلاقى ومشين، ومشاركة فعلية فى جرائم الحرب التى يرتكبها العدو الإسرائيلى بحق شعبنا وأطفالنا".

كما اعتبر برهوم ذلك "دعما رسميا للإرهاب الإسرائيلى المنظم، وتحديدا بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية، والذى أكد على ارتكاب العدو الإسرائيلى جرائم حرب فى رفح فى يوم الجمعة الأسود (الأول من أغسطس 2014)، حيث استهدفت إسرائيل بالطائرات الأمريكية، المدنيين وسيارات الإسعاف وعمدوا إلى قتل الناس فى البيوت والشوارع والطرقات".

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