أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يشيع جثمان ضابط وسط غضب فى كافة أوساط البلاد

Google+ Print
الجيش اللبنانى يشيع جثمان ضابط وسط غضب فى كافة أوساط البلاد الجيش اللبنانى يشيع جثمان ضابط وسط غضب فى كافة أوساط البلاد
شيعت قيادة الجيش اللبنانى جنازة المقدم ربيع كحيل، والذى قتل إثر إطلاق النار عليه من قبل شخصين بسبب مشادة حول أولوية المرور بالسيارة، وهى الجريمة التى أثارت غضبا شديدا فى كافة الأوساط اللبنانية، خاصة بعد ما تردد أن القتلة أردوه بعد أن أظهر هويته، مما يؤشر إلى تردى الوضع الأمنى فى البلاد.

وتقدم موكب التشييع حملة الأكاليل والأوسمة على وقع عزف موسيقى الجيش الجنائزية وإطلاق نار كثيف.. كما رفعت لافتات استنكار للجريمة النكراء.

حضر التشييع عدد من النواب اللبنانيين وممثل قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجي، العميد أسامة العطشان، ووفد من ضباط قيادة الجيش، كما حضر قائد فوج المغاوير (الصاعقة) العميد الركن شامل روكز (صهر العماد ميشال عون ومرشحه لقيادة الجيش اللبنانى).

وأكد ممثل العماد قهوجى فى كلمة خلال التشييع أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية لن تسامح أو تساوم على دماء الضابط القتيل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365