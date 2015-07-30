الجيش اللبنانى يشيع جثمان ضابط وسط غضب فى كافة أوساط البلاد

شيعت قيادة الجيش اللبنانى جنازة المقدم ربيع كحيل، والذى قتل إثر إطلاق النار عليه من قبل شخصين بسبب مشادة حول أولوية المرور بالسيارة، وهى الجريمة التى أثارت غضبا شديدا فى كافة الأوساط اللبنانية، خاصة بعد ما تردد أن القتلة أردوه بعد أن أظهر هويته، مما يؤشر إلى تردى الوضع الأمنى فى البلاد.

وتقدم موكب التشييع حملة الأكاليل والأوسمة على وقع عزف موسيقى الجيش الجنائزية وإطلاق نار كثيف.. كما رفعت لافتات استنكار للجريمة النكراء.

حضر التشييع عدد من النواب اللبنانيين وممثل قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجي، العميد أسامة العطشان، ووفد من ضباط قيادة الجيش، كما حضر قائد فوج المغاوير (الصاعقة) العميد الركن شامل روكز (صهر العماد ميشال عون ومرشحه لقيادة الجيش اللبنانى).

وأكد ممثل العماد قهوجى فى كلمة خلال التشييع أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية لن تسامح أو تساوم على دماء الضابط القتيل".