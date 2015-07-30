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بالصور .. أهالى مدينة أكتوبر يحتفلون بإفتتاح قناة السويس

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جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

في مبادرة من حزب المصريين الاحرار نظم اهالى مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد وقفة ومسيرة ضمات المئات من المواطنين للاحتفال بإلانتهاء من مشروع قناة السويس وذلك بمشاركة ورعاية الدكتور ايمن ابوالعلا الامين العام المساعد لحزب المصريين الاحرار ، وحمل المشاركون فى الوقفة اعلام ، وذلك وسط حالة من الفرحة لانتهاء المشروع فى موعده، وتم اذاعة عدد من الاغانى الوطنية ، بالاضافة لكتابة كلمة قناة السويس بالسيارات التى جابت شوارع اكتوبر والشيخ زايد . “.

وقال أبوالعلا فى تصريحات صحفية له اليوم أن أهالى مدينة اكتوبر وزايد قراروا بدء الاحتفالات مبكرًا وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بهذا الحدث الكبير ، مشيرا الى ان الحزب مستمر فى الاحتفالات التى سوف تشهدها جميع المحافظات للتعريف بإهمية هذا المشروع والانجاز الذى حققه المصريين بحفر القناة الجديدة.

 

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

 

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