بالصور .. أهالى مدينة أكتوبر يحتفلون بإفتتاح قناة السويس

في مبادرة من حزب المصريين الاحرار نظم اهالى مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد وقفة ومسيرة ضمات المئات من المواطنين للاحتفال بإلانتهاء من مشروع قناة السويس وذلك بمشاركة ورعاية الدكتور ايمن ابوالعلا الامين العام المساعد لحزب المصريين الاحرار ، وحمل المشاركون فى الوقفة اعلام مصر، وذلك وسط حالة من الفرحة لانتهاء المشروع فى موعده، وتم اذاعة عدد من الاغانى الوطنية ، بالاضافة لكتابة كلمة قناة السويس بالسيارات التى جابت شوارع اكتوبر والشيخ زايد . “.

وقال أبوالعلا فى تصريحات صحفية له اليوم أن أهالى مدينة اكتوبر وزايد قراروا بدء الاحتفالات مبكرًا وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بهذا الحدث الكبير ، مشيرا الى ان الحزب مستمر فى الاحتفالات التى سوف تشهدها جميع المحافظات للتعريف بإهمية هذا المشروع والانجاز الذى حققه المصريين بحفر القناة الجديدة.