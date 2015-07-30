أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سفارات مصر في الخارج تواصل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

Google+ Print
سفارات مصر في الخارج تواصل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو سفارات مصر في الخارج تواصل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

وزارة الخارجية

احتفلت السفارة المصرية في تونس بعيد ثورة يوليو المجيدة، حيث شارك ناجي جلول وزير التربية ممثلاً عن رئاسة ، فضلاً عن 4 وزراء دولة للخارجية والإسكان والهجرة والشهداء، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة. ألقى السفير أيمن مشرفة كلمة استعرض فيها مشروع قناة السويس الجديدة وفوائده على المنطقة والملاحة الدولية والاستثمارات الضخمة المتوقع له أن يجلبها، فضلاً عن التطورات الداخلية في البلاد خاصة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجرائها قبل نهاية العام الحالي. كما أشاد السفير بدور القوات المسلحة والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية وظاهرة الإرهاب.
> واحتفلت السفارة المصرية في بوركينافاسو كذلك بعيد ثورة 23 يوليو في حفل حضره كبار مسئولي الدولة والسلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث ألقى السفير هشام ناجي كلمة دعا في بدايتها الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين فقدتهم جراء أعمال الإرهاب، وتناول السفير في كلمته تطلع شعب مصر لحياة أفضل وتحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة، كما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين التي يمر على إقامتها 55 عاماً والتعاون الثنائي بين الجانبين.
> وأجرت صحيفة FRATERNITE MATIN الايفوارية (القومية الوحيدة) لقاءً صحفياً مع السفير أسامة سعيد خليل سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان على هامش حفل العيد القومي المصري بمقر السفارة، أكد خلاله على أهمية الذكرى الـ63 للثورة، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية بين كوت ديفوار ومصر، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء في شهر مارس الماضي والتطور الايجابي الذي طرأ عليها، حيث تم الاتفاق على تكثيف أوجه التعاون في مجالات الزراعة والصحة والبنية التحتية والسكن الاقتصادي ومحاربة الإرهاب، وعلى عقد اللجنة المشتركة عقب الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار والتي تحل في أكتوبر 2015 من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك