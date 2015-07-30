سفارات مصر في الخارج تواصل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

احتفلت السفارة المصرية في تونس بعيد ثورة يوليو المجيدة، حيث شارك ناجي جلول وزير التربية ممثلاً عن رئاسة الحكومة، فضلاً عن 4 وزراء دولة للخارجية والإسكان والهجرة والشهداء، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة. ألقى السفير أيمن مشرفة كلمة استعرض فيها مشروع قناة السويس الجديدة وفوائده على المنطقة والملاحة الدولية والاستثمارات الضخمة المتوقع له أن يجلبها، فضلاً عن التطورات الداخلية في البلاد خاصة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجرائها قبل نهاية العام الحالي. كما أشاد السفير بدور القوات المسلحة والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية وظاهرة الإرهاب.

> واحتفلت السفارة المصرية في بوركينافاسو كذلك بعيد ثورة 23 يوليو في حفل حضره كبار مسئولي الدولة والسلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث ألقى السفير هشام ناجي كلمة دعا في بدايتها الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين فقدتهم مصر جراء أعمال الإرهاب، وتناول السفير في كلمته تطلع شعب مصر لحياة أفضل وتحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة، كما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين التي يمر على إقامتها 55 عاماً والتعاون الثنائي بين الجانبين.

> وأجرت صحيفة FRATERNITE MATIN الايفوارية (القومية الوحيدة) لقاءً صحفياً مع السفير أسامة سعيد خليل سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان على هامش حفل العيد القومي المصري بمقر السفارة، أكد خلاله على أهمية الذكرى الـ63 للثورة، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية بين كوت ديفوار ومصر، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء في شهر مارس الماضي والتطور الايجابي الذي طرأ عليها، حيث تم الاتفاق على تكثيف أوجه التعاون في مجالات الزراعة والصحة والبنية التحتية والسكن الاقتصادي ومحاربة الإرهاب، وعلى عقد اللجنة المشتركة عقب الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار والتي تحل في أكتوبر 2015 من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون.