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مخدر “الماريجوانا” سيباع فى الصيدليات قريبًا في إسرائيل

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مخدر “الماريجوانا” سيباع فى الصيدليات قريبًا في إسرائيل مخدر “الماريجوانا” سيباع فى الصيدليات قريبًا في إسرائيل

الماريجوانا

كشفت تصريحات غير مسبوقة لنائب وزير الصحة الإسرائيلى، يعقوب ليتسمان، عن خطة جديدة بحسبها سيتم بيع نبات “القنب” الذى يستخرج منه “المارجوانا” فى الصيدليات، وفقًا لوصفة طبية، كأى دواء آخر.

وقال موقع “مكور” الإخبارى الإسرائيلى، إن المعلومات الأولية التى ظهرت من الخطة، التى تُحاول وزارة الصحة الإسرائيلية تعزيزها فى هذه الأيام، يظهر أن عددًا من الأطباء والخبراء الذين كانوا مسئولين عن توفير وصفة كهذه سيزيد وستكون هناك رقابة صارمة على السوق.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن موضوع زراعة هذا المخدر يمرهذه الأيام بإجراءات قانونية فى المحكمة العليا فى إسرائيل، من أجل تقرير المعايير الصارمة التى سيكون بالإمكان بحسبها زراعة وتسويق المخدر دون السماح له بالوقوع بالأيدى غير الشرعية. ولفتت الموقع الإسرائيلى إلى أنه يم توزيع القنب الطبى اليوم من خلال 8 شركات تزرعه فى إسرائيل، ويتم ذلك فى مركزين رئيسيين، أحدهما فى تل أبيب، أما المزارع الأخرى فهى توزع المخدر إلى مراكز للصحة النفسية، بالإضافة إلى ذلك، هناك خدمة مدفوعة بحسبها يتم جلب القنب مباشرة إلى بيت الذى يطلبه.

وقال “مكور” إنه إذا تم بالفعل تنفيذ التوجيهات الجديدة، فمن المتوقع أن يحدث تغيير كبير فى توفير وتوزيع هذا المخدر، الذى يعطى بشكل أساسى لمرضى السرطان ولعلاج الأمراض المزمنة والالتهابات الخطيرة والمشاكل فى العظام، مضيفا أنه من المتوقع الآن أن ينتقل هذا المجال إلى أطباء العائلة، الذين سيجتازون تدريبا خاصا فى وزارة الصحة لتشخيص المرض ولإعطاء الوصفات للمرضى فى الصيدليات.

 

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