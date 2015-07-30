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حصوات الكلى لا تسبب إصابة المرأة بهشاشة العظام

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حصوات الكلى لا تسبب إصابة المرأة بهشاشة العظام حصوات الكلى لا تسبب إصابة المرأة بهشاشة العظام
كشفت دراسة علمية حديثة أن حصوات الكلى أو المثانة لا تزيد من مخاطر إصابة المرأة بعد سن اليأس بمرض هشاشة العظام.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة لورا كاربونى، رئيسة قسم الروماتيزم فى كلية الطب فى جورجيا، فى أوغوستا، إن الرجال الذين يعانون من حصوات الكلى، أكثر عرضة لهشاشة العظام.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن حصوات الكلى ليست أحد مسببات هشاشة العظام لدى السيدات مقارنةً بالرجال.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بالمعاهد الوطنية الأمريكية بتحليل بيانات من حوالى 150000 امرأة بعد سن اليأس، ووجدوا أنه على الرغم من عدم ارتباط حصوات الكلى أو المثانة بهشاشة العظام لدى النساء، لكن حصوات الكلى تزيد من احتمالات الإصابة بحصوات لاحقة بنسبة 15%.

ويؤثر مرض هشاشة العظام على الملايين من الأميركيين، وهناك واحدة من كل امرأتين فى مقابل واحد من كل أربعة رجال فوق سن الـ 50 يعانون من كسور العظام بسبب هشاشة العظام، وفقا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية الأمريكية.

وأضاف الباحثون أن عدم شرب السوائل وارتفاع نسبة الملح فى الطعام، والنظام الغذائى عالى السعرات الحرارية يزيد من احتمالات الإصابة بحصوات الكلى أو المثانة.

ونشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى مجلة بحوث العظام والمعادن، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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