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علي غزال لـ في الجول: لا أعلم شيء عن عرض أندرلخت

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علي غزال لـ في الجول: لا أعلم شيء عن عرض أندرلخت علي غزال لـ في الجول: لا أعلم شيء عن عرض أندرلخت

أبدى المصري علي غزال لاعب خط وسط نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي تعجبه الشديد من التصريحات التي نُسبت له عبر بعض التقارير بخصوص عرض نادي أندرلخت.

وقال غزال لـ FilGoal.com يوم الخميس: "لا أعلم شيء عن هذا الكلام، وما نُسب إليَّ غير صحيح، فأنا لم أتحدث مع أي موقع أو جريدة، وتصريحاتي الآن هي الأولى والوحيدة في هذه الآونة".

وأضاف صاحب الـ 23 عاماً : "لا يوجد حتى هذه اللحظة لدى ناسيونال ماديرا أي عرض من أندرلخت وما يُقال غير ذلك غير صحيح وعار تماماً من الصحة ".

وأكد غزال أنه مستمر مع فريقه البرتغالي ناسيونال ماديرا ما لم يجد جديد في الأيام القادمة.

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