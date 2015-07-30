ضبط 27 من القيادات الوسطى الإخوانية و 22 من العناصر المتطرفة خلال 24 ساعة

وجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت

> العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .

وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 27 من القيادات الوسطى الإخوانية والعناصر المحرضة العنف .

وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 16 من أعضاء تلك العناصر.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (22) من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.