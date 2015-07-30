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بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال حملة النظافة المكبرة بمنطقتي المساكن والكنوز

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بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال حملة النظافة المكبرة بمنطقتي المساكن والكنوز بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال حملة النظافة المكبرة بمنطقتي المساكن والكنوز

الهجان يتابع أعمال حملة النظافة المكبرة

قام السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بجولة تفقدية لمنطقتي المساكن والكنوز شرقي مدينة قنا، بهدف الاطمئنان على أعمال النظافة التي تجرى بالمنطقتين عن طريق حملة النظافة المكبرة التي بدأت خلال الأيام الماضية .
> وأكد الهجان أن الحملة مستمرة في عملها حتى تنتهي من رفع كافة المخلفات الموجوده حول العمارات السكنية، مضيفًا انه جاري تثبيت صناديق القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المنظر الجمالي للشوارع، ومنع تراكم المخلفات مرة أخرى حول العمارات.
> وأضاف محافظ قنا انه فور الإنتهاء من أعمال النظافة سوف يتم البدء فوراً في زراعة وتشجير أماكن تجمعات القمامة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقتين، داعيًا المواطنين الى ضرورة التعاون مع المسئولين من خلال الإلتزام بوضع القمامة في الصناديق المخصصة لها وعدم تركها في الشوارع.

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