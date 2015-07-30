محافظة الوادي الجديد تنظم احتفالًا بيوم البيئة العالمي من خلال إطلاق مبادرة “بلدي جميلة”

صرح يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان محافظة الوادي الجديد تنظم احتفالًا بيوم البيئة العالمي، غدًا الجمعة، من خلال إطلاق مبادرة” بلدي جميلة”، وقال إن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يأتي في إطار مبادرة بلدي جميلة التي أطلقها المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا ان الاحتفالات بيوم البيئة العالمي يتضمن مشاركة الشباب والمواطنين في العمل التطوعي، وتهدف المبادرة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وجمال الأحياء والشوارع المختلفة وتشجيرها، وبالتالي المحافظة على البيئة والتقليل في حجم الملوثات المختلفة، إضافة إلى تصدير ثقافة العمل التطوعي إلى كل فئات الشعب ودعوتهم للمشاركة خلال الفعاليات على أرض الواقع.