وزير النقل يلتقى وفد من رؤساء منظمات واتحادات النقل البحري الدولي

مع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة وفى اطار إستراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى،، التقى اليوم المهندس/ هاني ضاحي وزير النقل وفد من رؤساء وممثلين لمنظمات واتحادات غير حكومية تعمل في مجال النقل البحري الدولي ظهر اليوم بهدف التعرف على الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في ضوء المشروع القومي لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك بحضور الدكتور/ أحمد امين مستشار الوزير للنقل البحري و اللواء عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ هشام ابوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر وضم وفد ممثلي منضمات النقل البحري الدولي (المدير التنفيذي لغرفة الملاحة الدولية -ممثل المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض- الرئيس التنفيذي لهيئة اللويدز لتسجيل السفن – ممثل بورصة البلطيق -ممثل اتحاد ملاك السفن اليابانية – ممثل غرف التجارة اليابانية – ممثل اتحاد ناقلات البترول المستقل – رئيس مجموعة شركات النجار للنقل البحري)

صرح وزير النقل انه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الحالي للموانئ المصرية وإمكانياتها والمشروعات والفرص الاستثمارية فيها وبخاصة الموانئ المحورية فى شرق بورسعيد والعين السخنة والتي شملت مشروعات لإقامة محطات لتداول الحاويات ومحطات لبناء وإصلاح السفن ومشروعات تزويد السفن بالوقود.

وأضاف م/ ضاحي انه تم شرح خطة وزارة النقل للتكامل بين هذه الموانئ والظهير الصناعي اللوجستي في شرق بورسعيد والظهير الصناعي في شمال غرب خليج السويس بما يعزز أنشطة القيمة المضافة والتي يهدف لها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وكذا عرض مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي والذى يشمل محطة كروز دولية ومارينا يخوت وسوق تجارى ومنطقة سكنية ونادى الرياضات البحرية.

> وقد أبدى الوفد سعادته بالخطة الطموحة للوزارة كما عبر عن إعجابه بما تحقق في مشروع ازدواج وتوسعة قناة السويس بعد زيارتهم لها بالأمس وأشادوا بالمناخ الأمني والاستقرار الذى أدى الى الانتهاء من المشروع في أقل من عام. كما أوضح أعضاء الوفد التأثير الإيجابي للمشروع على حركة النقل البحري والتجارة الدولية. وأنهم سوف يقومون بنقل انطباعاتهم ومشاهداتهم لأعضاء الجمعيات والمنظمات البحرية والتجارية التي ينتمون إليها في بلادهم وكذلك نشر نبذة عن مشروعات التنمية فى مصر فى النشرات الدورية التي يصدرونها بما يساهم في التسويق والترويج للاستثمار فى مصر .