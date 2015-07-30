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إحالة المتهمين بأكبر قضايا توظيف أموال إلى جنايات القاهرة

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إحالة المتهمين بأكبر قضايا توظيف أموال إلى جنايات القاهرة إحالة المتهمين بأكبر قضايا توظيف أموال إلى جنايات القاهرة

النيابة العامة

أمر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم باعمال النائب العام بإحالة محمد عبد العزيز شرف وستة متهمين اخرين في احد اكبر قضايا توظيف الاموال في والمعروفة بقضية شركة “كابيتال انكوربريشن”مصر الى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الاموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية الفوركس والاستثمار العقاري مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5% الى 10%.

كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين اموال من الجمهور بلغت جملتها ما يقارب 40 مليون جنية مصري
> وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الاموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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