القوات اليمنية تعلن السيطرة على مواقع للحوثيين على مشارف عدن

قال مسؤولون محليون اليوم الخميس إن القوات اليمنية مدعومة بضربات جوية من التحالف الذى تقوده السعودية استعادت مواقع على مشارف عدن كان الحوثيون يستخدمونها فى إطلاق صواريخ على المدينة الساحلية الجنوبية.

وسيطرت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى على منطقة مثلث العلم عند المدخل الشرقى لعدن. وكانت قد انتزعت السيطرة على عدن من الحوثيين فى 17 يوليو.

وقال المسؤولون إن المقاتلين الذين يطلقون على أنفسهم اسم المقاومة الجنوبية قد استعادوا أيضا مناطق إلى الشمال من عدن من الحوثيين منها البساتين وقرية الفلاحى.

ولا يزال الاقتتال دائرا فى الحوطة عاصمة محافظة لحج الجنوبية على بعد 30 كيلومترا عن عدن بعد تفجره منذ أيام، وقالت وكالة سبأ الناطقة بلسان الحوثيين نقلا عن مصدر أمنى فى وزارة الداخلية إن الغارات الجوية السعودية استهدفت أيضا مواقع فى الجنوب منها الضالع وقاعدة العند الجوية.