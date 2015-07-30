5 أخطاء شائعة في تنظيف البيت

ترتكب الكثيرات أخطاء عدة أثناء تنظيف البيت، اعتقاداً منهن أن الطرق التي يتبعنها هي الأفضل، بدون معرفة حقيقة ما يقمن به! لذا، يكشف "سيدتي نت" لك، في ما يأتي، 5 أخطاء شائعة تُرتكب أثناء القيام بعملية التنظيف:

1. تنظيف النوافذ خلال الأيام المشمسة: نظراً لحرارة الشمس، فإن منتج التنظيف المستخدم يجف بسرعة ويترك خطوطاً وآثاراً على الزجاج. لذا، يفضّل اختيار يوم غائم لتنظيف النوافذ.

2. الإفراط في استخدام منتجات التنظيف الطبيعية: صحيح أن الخل والليمون الحامض يفيدان في تنظيف البيت، إلا أن الإفراط في استعمالهما يضر أسطح الرخام والحجر الجيري.

3. الدخول بالأحذية إلى غرف المنزل: من الضروري نزع الأحذية عند باب المدخل لمنع انتقال الأتربة إلى غرف البيت، فالأحذية تجمع كمية من الغبار والأوساخ، قد تتسبب في اتساخ الأرضيات والسجاد.

4. إهمال تغيير ملاءات السرير بشكل دوري: يجب تغيير ملاءات السرير مرة في الأسبوع؛ نظراً لتعرضها للاتساخ من المواد التي تخرج من الجسم والشعر.

5. الإغفال عن تنظيف أدوات التنظيف، لا سيما المماسح، وأكياس المكنسة الكهربائية، واسفنجات الجلي التي تتطلب نقعها مرة في الأسبوع على الأقل.

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