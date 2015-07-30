أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

5 أخطاء شائعة في تنظيف البيت

Google+ Print
5 أخطاء شائعة في تنظيف البيت 5 أخطاء شائعة في تنظيف البيت

الخميس 30-07-2015 18:13

ترتكب الكثيرات أخطاء عدة أثناء تنظيف البيت، اعتقاداً منهن أن الطرق التي يتبعنها هي الأفضل، بدون معرفة حقيقة ما يقمن به! لذا، يكشف "سيدتي نت" لك، في ما يأتي، 5 أخطاء شائعة تُرتكب أثناء القيام بعملية التنظيف:

1. تنظيف النوافذ خلال الأيام المشمسة: نظراً لحرارة الشمس، فإن منتج التنظيف المستخدم يجف بسرعة ويترك خطوطاً وآثاراً على الزجاج. لذا، يفضّل اختيار يوم غائم لتنظيف النوافذ.

2. الإفراط في استخدام منتجات التنظيف الطبيعية: صحيح أن الخل والليمون الحامض يفيدان في تنظيف البيت، إلا أن الإفراط في استعمالهما يضر أسطح الرخام والحجر الجيري.

3. الدخول بالأحذية إلى غرف المنزل: من الضروري نزع الأحذية عند باب المدخل لمنع انتقال الأتربة إلى غرف البيت، فالأحذية تجمع كمية من الغبار والأوساخ، قد تتسبب في اتساخ الأرضيات والسجاد.

4. إهمال تغيير ملاءات السرير بشكل دوري: يجب تغيير ملاءات السرير مرة في الأسبوع؛ نظراً لتعرضها للاتساخ من المواد التي تخرج من الجسم والشعر.

5. الإغفال عن تنظيف أدوات التنظيف، لا سيما المماسح، وأكياس المكنسة الكهربائية، واسفنجات الجلي التي تتطلب نقعها مرة في الأسبوع على الأقل.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار